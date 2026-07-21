Prve slike posle krvavog pira na Akropolju u Atini: Manijak ubadao turiste, muž skočio da spase ženu pa dobio nož u šaku (foto)

Kurir pre 2 sata  |  Blic/ Kathimerini
Prve slike posle krvavog pira na Akropolju u Atini: Manijak ubadao turiste, muž skočio da spase ženu pa dobio nož u šaku (foto)…

U Atini, jutros u 08.03 časova oglašen je alarm na južnom ulazu u arheološki lokalitet Akropolja, preko puta Muzeja Akropolja i blagajni za prodaju ulaznica, nakon dojave o muškarcu koji je držao nož i pretio prolaznicima, piše portal Katimerini.

Prema dostupnim informacijama, jedna prolaznica je obavestila Operativni centar policije o incidentu. Po dolasku policije utvrđeno je da je muškarac ničim izazvan napao dvoje turista iz Sjedinjenih Američkih Država. Ženu je povredio u butinu, dok je muškarca, koji je pokušao da je zaštiti, ranio u zglob šake. Na mesto događaja pozvano je vozilo Hitne pomoći kako bi povređenima bila pružena prva pomoć, nakon čega su prevezeni u bolnicu "Crveni krst". Oboma se pruža
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