Spajaju se dve kompanije za dostavu pošte: Evo šta to donosi građanima u Srbiji

Kurir pre 1 sat
Spajaju se dve kompanije za dostavu pošte: Evo šta to donosi građanima u Srbiji

D Express danas je saopštio da je postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte (Austrian Post) o preuzimanju kompanije D Express.

D Express i City Express, kompanija u stopostotnom vlasništvu Austrijske pošte, biće spojeni u jedinstvenu kompaniju, čime će nastati jedan od vodećih operatera na tržištu poštanskih i paketnih usluga u Srbiji. Austrijska pošta preuzima 100 odsto kompanije D Express. U okviru transakcije prenose se zaposleni, ugovori sa klijentima i infrastruktura, uključujući logistički centar u Beogradu, 27 distributivnih centara, 45 paket šopova i više od 300 paketomata za
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