Španski reprezentativac progovorio o paklu posle finala: Argentinci pokušali da ga udare, a evo šta je on poručio...

Kurir pre 2 sata
Španski reprezentativac progovorio o paklu posle finala: Argentinci pokušali da ga udare, a evo šta je on poručio...

Fudbaleri Španije osvojili su u nedelju uveče titulu prvaka sveta, pošto su u finalu Svetskog prvenstva posle produžetaka pobedili aktuelnog šampiona Argentinu 1:0.

Posle utakmice došlo je do incidenata, ;Leandro Paredes dobio je crveni karton zbog nasilničkog ponašanja pošto je uhvatio i odgurnuo nekoliko igrača Španije, među kojima su bili Erik Garsija i Gavi. Njegov saigrač Nauel Molina udario je Rodrija dok je vezista Mančester sitija slavio osvajanje titule svetskog prvaka, a pomoćni trener Argentine Roberto Ajala pokušao je da udari Danija Olma u lice. Takođe, najveći deo ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na
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