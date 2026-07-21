"Udalji se, nema šta da tražiš ovde" Skandal uživo u programu zbog Takija Marinkovića, voditeljka morala hitno da reaguje: Skloni ga!

Superfinale " Elite 9" prolazi u znaku brojnih tenzija i sukoba.

Nakon što je Maja Marinković oči u oči razgovarala sa porodicom Asmina Durdžića, došlo je do novog okršaja u studiju. Taki Marinković ušao je u žestoku raspravu sa Terzom, a potom je izneo niz uvreda na račun Asminovih roditelja. Napeta situacija se nastavila i tokom razgovora sa voditeljkom Pinka Mašom, kada je došlo do kraće prepirke. Ovako je izgledala svađa sa Terzom: Dok su Maša i Maja vodile intervju pred kamerama, Taki je sve vreme pokušavao da se uključi u