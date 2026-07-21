Zbog njega je odbila Tita i kralja: Čuveni golman Partizana bio je prva i najveća ljubav Olivere Katarine

Kurir pre 18 minuta
Zbog njega je odbila Tita i kralja: Čuveni golman Partizana bio je prva i najveća ljubav Olivere Katarine

Olivera Katarina, glumica i pevačica preminula je danas u 87. godini, ostavivši iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj kinematografiji.

Važila je za jednu od najlepših i najtalentovanijih umetnica sa ovih prostora, a osim po nezaboravnim ulogama i pesmama, njen život obeležile su i velike ljubavi. Njena prva i najveća ljubav, prema sopstvenom priznanju, bio je proslavljeni vaterpolista, golman Partizana i reprezentacije, Milan Gale Muškatirović. Njihova romansa počela je još kada je Olivera imala svega 14 godina, a kako je kasnije pričala, bila je to ljubav na prvi pogled. Gale, koji je bio stariji
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