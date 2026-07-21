Zelenski smenio Sirskog! Potres u vrhu Ukrajine! Predsednik države doneo prelomnu odluku i smenio vrhovnog komandanta OSU

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je 21. jula vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.

Do smene je došlo usred masovnih protesta u Kijevu i drugim gradovima Ukrajine, gde demonstranti već danima zahtevaju njegov odlazak sa funkcije. Nezadovoljstvo Sirskim dodatno je poraslo nakon što je Zelenski prošle sedmice smenio popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova. Fedorov je dan nakon smene na konferenciji za medije izjavio da je Sirski Zelenskom postavio ultimatum. Građani Ukrajine protestuju svakodnevno od 16. jula zbog smene Fedorova, jednog od