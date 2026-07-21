"Zveknuo mi je takvu šamarčinu da sam odletela na drugi kraj sobe", Olivera Katarina doživela je šok na snimanju

Olivera Petrović, poznatija kao Olivera Katarina preminula je u 86. godini, potvrđeno je redakciji Kurira.

Srpska glumica i pevačica jedna je od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Za njom su muškarci gubili glavu, a važila je za pravu zavodnicu. Debitovala je na filmu Dobra kob iz 1964. godine, a ostvarila je uloge u desetak domaćih i dvadesetak inostranih ostvarenja. Za film Goja nagrađena je na filmskim festivalima u Moskvi i Veneciji, a njena najpoznatija uloga je u filmu " Skupljači perja" (1967) Aleksandra Saše Petrovića, koji je nagrađen na