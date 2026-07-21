"Zveknuo mi je takvu šamarčinu da sam odletela na drugi kraj sobe", Olivera Katarina doživela je šok na snimanju

Kurir pre 20 minuta
"Zveknuo mi je takvu šamarčinu da sam odletela na drugi kraj sobe", Olivera Katarina doživela je šok na snimanju

Olivera Petrović, poznatija kao Olivera Katarina preminula je u 86. godini, potvrđeno je redakciji Kurira.

Srpska glumica i pevačica jedna je od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Za njom su muškarci gubili glavu, a važila je za pravu zavodnicu. Debitovala je na filmu Dobra kob iz 1964. godine, a ostvarila je uloge u desetak domaćih i dvadesetak inostranih ostvarenja. Za film Goja nagrađena je na filmskim festivalima u Moskvi i Veneciji, a njena najpoznatija uloga je u filmu " Skupljači perja" (1967) Aleksandra Saše Petrovića, koji je nagrađen na
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