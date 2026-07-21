Zvezda silna na evropskoj premijeri: Crveno-beli pregazili Severne Irce, majstorija Osmana Bukarija za TV špice!

Kurir pre 22 minuta
Zvezda silna na evropskoj premijeri: Crveno-beli pregazili Severne Irce, majstorija Osmana Bukarija za TV špice!

Od najnovijeg Hronološki U meču potencijalnih Zvezdinih rivala u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, domaći tim je slavio na Islandu sa 2:1.

Pobedonosni gol postigao je Hansen u 86. minutu. Utakmica je produžena za dva minuta. Čam postiže i četvrti pogodak silovitim udarcem pod prečku. Zamenio je Abu Fanija. Gađao je pod prečku, ali je Ferguson vrhovima prstiju izbacio u korner. U igri su Enem, Čam i Katai, umesto Duartea, Ivanića i Kostova. Još jedan pogodak Brazilca. Šutirao je u suprotni ugao golmana Fergusona, nakon dodavanja Abu Fanija. Brza kontra Zvezde, Bukari je izbio ispred Fergusona, zaobišao
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