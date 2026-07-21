Austrijska pošta kupuje jednu od najvećih kurirskih službi u Srbiji

Moj Novi Sad pre 1 sat
Austrijska pošta kupuje jednu od najvećih kurirskih službi u Srbiji

Austrijska pošta preuzela je sto odsto udela srpske kurirske službe D Ekspres, koja na teritoriji cele Srbije vrši dostavu pošiljki i paketa, objavili su austrijski mediji.

I kompanija D Ekspres saopštila je da je postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte o preuzimanju kompanije. Austrijska pošta, koja je delom u državnom vlasništvu, saopštila je da će od privatne firme D Ekspres, pored 27 dostavnih baza u Srbiji, preuzeti i osoblje i sve do sada sklopljene korisničke ugovore. Prisustvo Austrijske pošte u Srbiji nije novina, pošto je ona od 2007. godine stopostotni vlasnik kurirske službe Siti ekspres (City Express).
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