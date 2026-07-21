Krstonošić uoči Skupštine grada: Novac stoji, a gradska bolnica i kultura čekaju

Odbornici Novosadskog parlamenta razmatraju danas na sednici plan izgradnje takozvanog projekta “Novi Sad na vodi”, među više od 70 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu je i rebalans budžeta, osnivanje novog javnog preduzeća “Putevi Novi Sad”, davanje u koncesiju svih autobuskih stajališta u gradu, ali i glasanje za novog direktora Spensa. Najviše pažnje privukla je tačka dnevnog reda koja se tiče uređenja dela parcela na Limanu 3, na Bulevaru despota Stefana. Miran Pogačar opozicioni odbornik iz Pokreta “Bravo” rekao je da su činjenice, koje uostalom stoje i u samom planu i koje su urbanisti naveli, kako je ovo