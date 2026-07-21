"Ne znam kako bih ja reagovao na njenom mestu": Asmin i Maja progovorili o svojoj vezi nakon izlaska iz Elite

Mondo pre 2 sata  |  Ana Živančević
"Ne znam kako bih ja reagovao na njenom mestu": Asmin i Maja progovorili o svojoj vezi nakon izlaska iz Elite

Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon superfinala "Elite 9" govorili su o svom odnosu, ljubomori, ali i očekivanjima pred proglašenje pobednika.

Par je otkrio da veruje da će se stvari nakon rijalitija smiriti, kao i da će njihov odnos izgledati drugačije u spoljnom svetu. "I moja mama je videla da se Maja stvarno kaje, valja će sve biti normalno", rekao je Asmin. Maja je objasnila da su okolnosti u rijalitiju bile potpuno drugačije od onih u realnom životu, posebno zbog činjenice da su svi bili okruženi bivšim partnerima. Pogledajte kako su oni izgledali u finalu: "Bili smo u zatvorenom, moji bivši,
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