Uživo, Larn - Crvena zvezda: Počinje put prvaka Srbije ka Ligi šampiona

Mondo pre 26 minuta  |  Dušan Ninković
Uživo, Larn - Crvena zvezda: Počinje put prvaka Srbije ka Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dugo nisu bili u Severnoj Irskoj, ali se klub po lepom seća utakmice u ovoj zemlji.

Crvena zvezda je pre 35 godina, kao aktuelni šampion Evrope, odbranu titule počela protiv Portdauna (4:0, 4:0). Sada je situacija potpuno drugačija, ali se navijači Zvezde nadaju da bi pobede ponovo mogle da budu tako ubedljive. Novu evropsku sezonu Dejan Stanković i njegovi igrači počinju protiv šampiona Severne Irske. Larn verovatno nije tim kojem će Zvezda u dva meča postići osam golova, kao što je to uradila kaznena ekspedicija crveno-belih pre tri i po
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