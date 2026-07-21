Zakazana sednica o nepoverenju Vladi: Predlog podnela opozicija

Mondo pre 14 minuta  |  Jovana Radovanović
Zakazana sednica o nepoverenju Vladi: Predlog podnela opozicija

Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak, 27. jul.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi. Prema zakonu, dok se sednica Skupštine
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Nova ekonomija pre 19 minuta
Nezvanično: Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Nezvanično: Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Danas pre 14 minuta
Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Blic pre 14 minuta
Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi zakazana za ponedeljak: Crta se i najverovatniji termin za održavanje izbora

Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi zakazana za ponedeljak: Crta se i najverovatniji termin za održavanje izbora

Nova pre 14 minuta
Sednica o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Sednica o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Nedeljnik pre 24 minuta
Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi zakazana za ponedeljak

Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi zakazana za ponedeljak

N1 Info pre 59 minuta
Savremena politika: Sednica o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Savremena politika: Sednica o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMinistar kulture

Politika, najnovije vesti »

Kampanja „od vrata do vrata” – šta se sme, šta ne sme, i kako je to izgledalo u Kuli?

Kampanja „od vrata do vrata” – šta se sme, šta ne sme, i kako je to izgledalo u Kuli?

Mašina pre 34 minuta
Platforma Ko si bre ti: Više od 7.200 prijava građana i kritike opozicije

Platforma Ko si bre ti: Više od 7.200 prijava građana i kritike opozicije

Naslovi.ai pre 49 minuta
Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Nova ekonomija pre 19 minuta
Nezvanično: Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Nezvanično: Sednica Skupštine o nepoverenju Vladi u ponedeljak

Danas pre 14 minuta
Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Blic pre 14 minuta