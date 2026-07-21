Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

N1 Info pre 5 minuta  |  N1 Beograd
Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

Petogodišnji dečak utopio se u ponedeljak popodne na bazenu u Smederevu, u akva parku Jugovo, potvrđeno je za medije iz Policijske uprave Smederevo.

Nesreća se desila u ponedeljak popodne, posle 18 časova. Očevici su rekli da su lekari hitne pomoći brzo došli na teren i odmah započeli reanimaciju. Međutim, na kraju je konstatovana smrt deteta. Više javno tužilaštvo u Smederevu je naložilo uviđaj. Na sajtu akva parka Jugovo objavljeno je da zbog tragičnog događaja neće raditi do daljeg. Više javno tužilaštvo u Smederevu danas je, povodom smrti deteta u Akva parku u tom gradu, saopštilo da je dežurni javni
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