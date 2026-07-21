Na današnji dan, 21. jul: Rođen Ernest Hemingvej, umro Zoran Radmilović...

Na današnji dan dogodilo se: 976. Osnovana je kneževska loza Babenberga koja je vladala Austrijom do 1246. Njihov porodični arhiv postao je osnovni fond današnjeg Državnog arhiva u Beču. 1542. Papa Pavle III formirao je inkviziciju - kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. 1718. Zaključen je Požarevački mir Turske, Austrije i Mletačke Republike, nakon turskog poraza u ratu 1714-18. Turska je time