Na današnji dan, 21. jul: Rođen Ernest Hemingvej, umro Zoran Radmilović...

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 21. jul: Rođen Ernest Hemingvej, umro Zoran Radmilović...
Na današnji dan dogodilo se: 976. Osnovana je kneževska loza Babenberga koja je vladala Austrijom do 1246. Njihov porodični arhiv postao je osnovni fond današnjeg Državnog arhiva u Beču. 1542. Papa Pavle III formirao je inkviziciju - kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. 1718. Zaključen je Požarevački mir Turske, Austrije i Mletačke Republike, nakon turskog poraza u ratu 1714-18. Turska je time
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Na današnji dan, 21. jul: Rođen Ernest Hemingvej, umro Zoran Radmilović...

Na današnji dan, 21. jul: Rođen Ernest Hemingvej, umro Zoran Radmilović...

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