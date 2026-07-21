Opozicija tvrdi da nema zvaničnu potvrdu o sednici za izglasavanje nepoverenja Vladi

Sednica Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak, 27. jul, kako saznaje N1.

Narodni poslanici iz opozicionih poslaničkih grupa koje su podnele takav zahtev rekli su FoNetu da nemaju zvaničnu potvrdu te informacije. Da još uvek nema zvaničnog obaveštenja o zakazivaju sednice FoNetu su rekli poslanici Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, Ekološkog ustanka Danijela Nestorović i Zeleno-levog fronta Radomir Lazović. Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa