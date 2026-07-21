(VIDEO) Veliko nevreme u Pljevljima: Olujni vetar obarao drveće i delove fasada

Kratkotrajno, ali izuzetno jako nevreme pogodilo je danas Pljevlja u Crnoj Gori, ostavljajući za svega tridesetak minuta veliku materijalnu štetu, prenose lokalni mediji.

Grad je razbijao šoferšajbne automobila, olujni vetar obarao drveće i otkidao delove fasada, dok su bujične vode zatrpale pojedine gradske ulice kamenjem, zemljom i šutom. Po dostupnim informacijama, niko nije povređen. A post shared by Nikšić Today (@niksic.today) Jak pljusak, olujni velar i grad zahvatili su gotovo celo područje Pljevalja, izazvavši prekide u snabdevanju električnom energijom i probleme u saobraćaju. A post shared by Radio i televizija Crne Gore