Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

N1 Info pre 45 minuta  |  Beta
Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je do sada pristiglo više od 7.200 prijava na portalu "Ko si bre ti?". "Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ.

Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi Ko si bre ti", rekao je Vučić u objavi na društvenoj mreži Instagram. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kazao je da su sve prijave sortirane po okruzima i opštinama i dodao da su rešeni problemi u Borči vezano za uzgoj svinja u stambenoj zgradi, kao i problemi u okolini Kragujevca za asfaltiranje puteva. "Pokazali smo da umemo da čujemo i da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vučić: Na portal "Ko si bre ti" stiglo više od 7.200 prijava

Vučić: Na portal "Ko si bre ti" stiglo više od 7.200 prijava

Insajder pre 40 minuta
Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

Glas Zaječara pre 35 minuta
Više od 7.200 prijava građana na platformi „Ko si bre ti“, rešavaju se konkretni problemi

Više od 7.200 prijava građana na platformi „Ko si bre ti“, rešavaju se konkretni problemi

iKragujevac pre 30 minuta
Vučić: Više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti", naš je imperativ čuti ljude

Vučić: Više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti", naš je imperativ čuti ljude

RTV pre 1 sat
Vučić: Do sada više od 7.200 prijava na portalu Ko si bre ti

Vučić: Do sada više od 7.200 prijava na portalu Ko si bre ti

Beta pre 55 minuta
"Rešavamo probleme našim sugrađanima, pokazali smo da ih čujemo" Vučić o platformi "Ko si bre ti": Stiglo više od 7.200…

"Rešavamo probleme našim sugrađanima, pokazali smo da ih čujemo" Vučić o platformi "Ko si bre ti": Stiglo više od 7.200 prijava, ja tražim da pročitam sve (video)

Blic pre 1 sat
Vučić objavio novu cifru: Koliko je dosad prijavljenih na portalu Ko si bre ti?

Vučić objavio novu cifru: Koliko je dosad prijavljenih na portalu Ko si bre ti?

Danas pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeBorčaKragujevac

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Na portal "Ko si bre ti" stiglo više od 7.200 prijava

Vučić: Na portal "Ko si bre ti" stiglo više od 7.200 prijava

Insajder pre 40 minuta
Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

N1 Info pre 45 minuta
"Brutalna demonstracija sile" Počelo rušenje vikendica Srba na obali jezera Gazivode, jake policijske snage na licu mesta…

"Brutalna demonstracija sile" Počelo rušenje vikendica Srba na obali jezera Gazivode, jake policijske snage na licu mesta: Oglasila se Kancelarija za KiM

Blic pre 16 minuta
Zašto je Nova S zvanično na adresi Danasa?

Zašto je Nova S zvanično na adresi Danasa?

Vreme pre 20 minuta
U Nemačkoj se nižu stečajevi: Strukturalna slabost privrede ili „pročišćavanje“ tržišta?

U Nemačkoj se nižu stečajevi: Strukturalna slabost privrede ili „pročišćavanje“ tržišta?

Vreme pre 20 minuta