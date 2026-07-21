Vučić kaže da je stiglo više od 7.200 prijava na portal "Ko si bre ti": Rešen problem sa uzgojem svinja u zgradi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je do sada pristiglo više od 7.200 prijava na portalu "Ko si bre ti?". "Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ.

Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi Ko si bre ti", rekao je Vučić u objavi na društvenoj mreži Instagram. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kazao je da su sve prijave sortirane po okruzima i opštinama i dodao da su rešeni problemi u Borči vezano za uzgoj svinja u stambenoj zgradi, kao i problemi u okolini Kragujevca za asfaltiranje puteva. "Pokazali smo da umemo da čujemo i da