Elektrodistribucija Niš najavila isključenja struje za 21. 07. 2026.

Isključenja struje dana 21. 07. 2026. – bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama:

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini delovi Niša danas će biti bez električne energije. Pantelej Vreme isključenja: 11:00 – 12:30 Ulice: Gornjomatejevačka (bb), Gornjomatejevačka 1 .prilaz (bb), Gornjomatejevačka 8. prilaz (bb), Matejevački put (7), Severni bulevar (10,14,neparni br. 15-29,93,bb), Studenička (66,68,89); Aleksinac Vreme isključenja: 09:00 – 14:00 Ulice: Sela Kraljevo i Vakup; naselje Zeleni Vir i deo naselja Palilula u