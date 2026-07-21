Afrička kuga svinja: Stanje na terenu, kadrovske promene i dosledno sprovođenje mera

Naslovi.ai pre 18 minuta
Afrička kuga svinja: Stanje na terenu, kadrovske promene i dosledno sprovođenje mera

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izvestio o stanju na terenu, smenama u kriznom centru i sprovođenju mera suzbijanja bolesti.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je do 20. jula eutanazirano 29.241 svinja. Virus je aktivan u sedam okruga, sa žarištima u Sremu, Mačvi i Obrenovcu, ali se situacija stabilizuje. Danas Insajder N1 Info

Smenjen je rukovodilac kriznog centra Saša Ostojić, a imenovana Ljiljana Ivanjac. Uvedene su stroge mere u lovištima, vanredna situacija u Rumi i Velikoj Plani, uz kazne do tri miliona dinara. Hapšenje u Bezdanu potvrđuje doslednost mera. Politika RTV NIN RTS Euronews

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