Eskalacija sukoba: Iran napao američke baze, Jordan presreo iranske dronove

Naslovi.ai pre 42 minuta
Eskalacija sukoba: Iran napao američke baze, Jordan presreo iranske dronove

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je uništila radarski sistem i avion F-15, dok Jordan potvrđuje neutralisanje iranskih dronova u svom vazdušnom prostoru.

Sjedinjene Američke Države nastavile su sa vazdušnim udarima na iranske vojne centre. Iran je proširio operacije napadima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, tvrdeći da je uništio radarski sistem i lovac F-15. Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana presrela pet iranskih dronova. U Ormuskom moreuzu zabeležen je napad na tanker, što je dovelo do rasta cena nafte. Beta Radio sto plus Nedeljnik N1 Info

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, Er Frans je obustavio letove ka Dubaiju i Rijadu, dok je Stejt department izdao upozorenje američkim državljanima. Insajder Večernje novosti Politika RTS

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