Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, diplomatski napori u Pakistanu

Naslovi.ai pre 8 minuta
Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, diplomatski napori u Pakistanu

Predsednik Irana proglasio stanje totalnog rata, dok iranski ministar u Pakistanu pregovara o prekidu vatre sa posrednicima.

Sjedinjene Američke Države nastavile su sa vazdušnim udarima na iranske vojne centre, dok Pentagon potvrđuje da je od 7. jula povređeno gotovo 100 američkih vojnika. Iran je proširio operacije napadima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, a predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je zemlja u „totalnom ratu“. Jordan je potvrdio obaranje tri iranske rakete. U Ormuskom moreuzu zabeležen je napad na tanker. Beta Radio sto plus Nedeljnik RTS N1 Info Večernje novosti

Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima u pokušaju da se pokrene nova inicijativa za prekid vatre. Politika

Izraelska vojska ubrzano gradi masivni bedem dug preko 23 kilometra, koji razdvaja više od polovine Pojasa Gaze pod njenom kontrolom od ostatka palestinske teritorije, uz uspostavljanje „bezbednosne zone“ opremljene tehnološkim sistemima. Beta Pravo u centar Serbian News Media Radio sto plus Nova Politika Danas REUC

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, Er Frans je obustavio letove ka Dubaiju i Rijadu, dok je Stejt department izdao upozorenje američkim državljanima. Insajder Večernje novosti Politika

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Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, diplomatski napori u Pakistanu

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