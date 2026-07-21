Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, pretnje napadom na nuklearno postrojenje

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Predsednik Irana proglasio stanje totalnog rata, dok Tramp najavljuje napad na nuklearni kompleks Pikaks.

Sjedinjene Američke Države nastavile su sa vazdušnim udarima na iranske vojne centre, dok Pentagon potvrđuje da je od 7. jula povređeno gotovo 100 američkih vojnika. Iran je proširio operacije napadima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, a predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je zemlja u „totalnom ratu“. Kuvajt i Bahrein su uspešno odbili nove talase iranskih raketa i dronova. Jemenski Huti upozorili su da će saudijski brodovi u Crvenom moru postati legitimne mete, na šta je Tramp odgovorio pretnjom gađanja iranskog nuklearnog kompleksa Pikaks. Beta Radio sto plus Nedeljnik RTS N1 Info Večernje novosti Kurir B92 Kurir

Predsednik Donald Tramp sastao se sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, najavljujući američku pomoć Libanu u borbi protiv Hezbolaha i podršku direktnim pregovorima sa Izraelom. B92 Insajder Kurir Politika

Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom zbog rata sa Iranom, što primorava Ministarstvo odbrane SAD da smanjuje vojne vežbe i održavanje opreme. Kurir Večernje novosti Sputnik

Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima u pokušaju da se pokrene nova inicijativa za prekid vatre. Politika

Izraelska vojska ubrzano gradi masivni bedem dug preko 23 kilometra, koji razdvaja više od polovine Pojasa Gaze pod njenom kontrolom od ostatka palestinske teritorije, uz uspostavljanje „bezbednosne zone“ opremljene tehnološkim sistemima. Beta Pravo u centar Serbian News Media Radio sto plus Nova Politika Danas REUC

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, Er Frans je obustavio letove ka Dubaiju i Rijadu, dok je Stejt department izdao upozorenje američkim državljanima. Insajder Večernje novosti Politika