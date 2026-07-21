Eskalacija sukoba: Tramp najavljuje uništenje iranskih kapaciteta i napad na Natanz

Naslovi.ai pre 28 minuta
Eskalacija sukoba: Tramp najavljuje uništenje iranskih kapaciteta i napad na Natanz

Predsednik SAD tvrdi da uništavaju Iran tempom koji niko nije smatrao mogućim, dok se sukob širi na čitav Bliski istok.

Sjedinjene Američke Države nastavile su sa vazdušnim udarima na iranske vojne centre, dok Pentagon potvrđuje da je od 7. jula povređeno gotovo 100 američkih vojnika. Predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD uništavaju Iran tempom koji niko nije smatrao mogućim i nagovestio skori napad na lokaciju Natanz. Iran je proširio operacije napadima na američke baze, uključujući Jordan gde su poginula dva američka vojnika. Kuvajt i Bahrein su uspešno odbili nove talase iranskih raketa i dronova. Jemenski Huti upozorili su da će saudijski brodovi u Crvenom moru postati legitimne mete, na šta je Tramp odgovorio pretnjom gađanja iranskog nuklearnog kompleksa Pikaks. Beta Radio sto plus Nedeljnik RTS N1 Info Večernje novosti Kurir B92 Kurir Kurir Večernje novosti Mondo

Američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da vojska tajno kontroliše saobraćaj kroz Ormuski moreuz, omogućivši prolaz tankerima sa oko 500 miliona barela nafte. Politika

Predsednik Donald Tramp sastao se sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, najavljujući američku pomoć Libanu u borbi protiv Hezbolaha i podršku direktnim pregovorima sa Izraelom. B92 Insajder Kurir Politika Beta Pravo u centar Serbian News Media Radio sto plus N1 Info

Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom zbog rata sa Iranom, što primorava Ministarstvo odbrane SAD da smanjuje vojne vežbe i održavanje opreme. Kurir Večernje novosti Sputnik

Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima u pokušaju da se pokrene nova inicijativa za prekid vatre. Politika Euronews

Izraelska vojska ubrzano gradi masivni bedem dug preko 23 kilometra, koji razdvaja više od polovine Pojasa Gaze pod njenom kontrolom od ostatka palestinske teritorije, uz uspostavljanje „bezbednosne zone“ opremljene tehnološkim sistemima. Beta Pravo u centar Serbian News Media Radio sto plus Nova Politika Danas REUC

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, Er Frans je obustavio letove ka Dubaiju i Rijadu, dok je Stejt department izdao upozorenje američkim državljanima. Insajder Večernje novosti Politika

Analitičari upozoravaju da bi uništenje postrojenja za desalinizaciju u Persijskom zalivu moglo izazvati humanitarnu krizu, dok Huti prete napadima na saudijske luke, što primorava rafinerije na preusmeravanje isporuka nafte. Euronews Politika Euronews

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