Srbija nakon olujnog utorka: Šteta u Štrpcu i nestabilno vreme do kraja jula

Naslovi.ai pre 1 sat
Srbija nakon olujnog utorka: Šteta u Štrpcu i nestabilno vreme do kraja jula

Nakon nevremena sa orkanskim vetrovima i gradom, RHMZ najavljuje nestabilan period do kraja meseca.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za južne delove Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosovo i Metohiju, kao i za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. U Sjenici je registrovan vetar brzine preko 100 km/h, dok je olujno nevreme sa gradom veličine oraha pričinilo značajnu štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima u opštini Štrpce. Dok se nevreme u pojedinim delovima Srbije smiruje, Novi Sad očekuje stabilnije vreme bez padavina. Radio 021 NIN Mondo Pirotske vesti Zoom UE Moj Novi Sad Danas Beta Newsmax Balkans ROMinfomedia Jugmedia Telegraf Glas Zaječara RTV Novi Pazar RTV Novi Pazar Blic Blic Glas Zapadne Srbije Serbian News Media Vreme Nedeljnik Južne vesti Nova Nedeljnik Gradski portal 018 Telegraf InfoKG Glas Šumadije RTS RTV Radio 021

Sektor za vanredne situacije MUP-a ostaje u pripravnosti, a prema najavama RHMZ-a, nestabilno vreme sa čestim padavinama zadržaće se sve do 28. jula, nakon čega se očekuje stabilizacija i topliji početak avgusta. Blic OK radio RINA Telegraf Insajder Mondo PP media Nedeljnik Stav.life Dnevnik Morava info Telegraf Mondo B92 Mondo Telegraf Blic

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