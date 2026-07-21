Srbija pod crvenim i narandžastim meteoalarmom: Nevreme se širi ka Šumadiji

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RHMZ podigao nivo upozorenja za pojedine delove zemlje, očekuju se obilne padavine, grad i olujni vetar.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za južne delove Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosovo i Metohiju, kao i za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. Istovremeno, za područja Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i Istočne Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm zbog grmljavine, grada i obilnih padavina. Snažan oblačni sistem sa jakom grmljavinom već je zahvatio zapadne i jugozapadne delove zemlje i premešta se ka istoku. Radio 021 NIN Mondo Pirotske vesti Zoom UE Moj Novi Sad Danas Beta Newsmax Balkans ROMinfomedia Jugmedia Telegraf Glas Zaječara RTV Novi Pazar RTV Novi Pazar Blic Blic Glas Zapadne Srbije Serbian News Media Vreme Nedeljnik Južne vesti Nova Nedeljnik Gradski portal 018 Telegraf InfoKG

Sektor za vanredne situacije MUP-a je u pripravnosti, a pomoćnik načelnika Davor Vidović potvrdio je angažovanje jedinica. Meteorolozi upozoravaju na opasne nepogode do kraja dana, dok se građani pozivaju na maksimalan oprez i praćenje zvaničnih informacija. Blic OK radio RTV RINA Telegraf Insajder Mondo PP media Nedeljnik Stav.life RTS Dnevnik Morava info Telegraf Mondo B92 Mondo Telegraf