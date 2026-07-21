Srbija pod crvenim meteoalarmom: SMS upozorenja građanima zbog opasnih oluja

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RHMZ i MUP izdali najviši stepen upozorenja za jugozapad i jug Srbije zbog rizika od krupnog grada i orkanskog vetra.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za južne delove Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosovo i Metohiju, kao i za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. Očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih sistema sa krupnim gradom prečnika preko 5 cm i vetrovima orkanske jačine do 100 km/h. Zbog opasnosti, pokrenuta je procedura za slanje SMS hitnih obaveštenja građanima. Radio 021 NIN Mondo Pirotske vesti Zoom UE Moj Novi Sad Danas Beta Newsmax Balkans ROMinfomedia Jugmedia Telegraf Glas Zaječara

Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na maksimalan oprez, izdavši uputstva za zaštitu imovine i bezbednosti, dok građani primaju SMS upozorenja o nevremenu. Evropski centar za oluje upozorava na mogućnost superćelijskih oluja koje se iz regiona premeštaju ka Srbiji. Blic OK radio RTV RINA Telegraf Insajder Mondo