Srbija pod crvenim meteoalarmom: U Sjenici izmereni orkanski udari vetra

Naslovi.ai pre 14 minuta
Srbija pod crvenim meteoalarmom: U Sjenici izmereni orkanski udari vetra

RHMZ i MUP izdali najviši stepen upozorenja zbog opasnih oluja, u Sjenici zabeleženi udari vetra preko 100 km/h.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za južne delove Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosovo i Metohiju, kao i za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. U Sjenici je registrovan vetar brzine preko 100 km/h, dok se snažni grmljavinski sistemi sa krupnim gradom i orkanskim vetrovima nastavljaju premeštati preko zemlje. Dok se nevreme u pojedinim delovima Srbije smiruje, Novi Sad očekuje stabilnije vreme bez padavina. Radio 021 NIN Mondo Pirotske vesti Zoom UE Moj Novi Sad Danas Beta Newsmax Balkans ROMinfomedia Jugmedia Telegraf Glas Zaječara RTV Novi Pazar RTV Novi Pazar Blic Blic Glas Zapadne Srbije Serbian News Media Vreme Nedeljnik Južne vesti Nova Nedeljnik Gradski portal 018 Telegraf InfoKG Glas Šumadije RTS RTV Radio 021

Sektor za vanredne situacije MUP-a ostaje u pripravnosti, apelujući na građane da izbegavaju boravak na otvorenom zbog opasnosti po bezbednost i imovinu. Nevreme se očekuje tokom cele noći. Blic OK radio RINA Telegraf Insajder Mondo PP media Nedeljnik Stav.life Dnevnik Morava info Telegraf Mondo B92 Mondo Telegraf

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