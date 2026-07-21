Srbija pod crvenim meteoalarmom: Večeras se očekuju orkanski udari vetra i krupan grad

Naslovi.ai pre 1 sat
Srbija pod crvenim meteoalarmom: Večeras se očekuju orkanski udari vetra i krupan grad

RHMZ upozorava na intenziviranje olujnih sistema koji iz regiona pristižu u južne i jugoistočne delove zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za južne delove Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosovo i Metohiju, kao i za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug. Očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih sistema koji se iz regiona premeštaju ka Srbiji, donoseći krupan grad veći od 5 cm i orkanske udare vetra koji mogu pričiniti značajnu materijalnu štetu. Radio 021 NIN Mondo Pirotske vesti Zoom UE Moj Novi Sad Danas Beta Newsmax Balkans ROMinfomedia Jugmedia Telegraf Glas Zaječara RTV Novi Pazar RTV Novi Pazar Blic Blic Glas Zapadne Srbije Serbian News Media Vreme Nedeljnik Južne vesti Nova Nedeljnik Gradski portal 018 Telegraf InfoKG Glas Šumadije RTS RTV

Sektor za vanredne situacije MUP-a ostaje u pripravnosti, dok meteorolozi upozoravaju da se najjači udari očekuju tokom večeri i noći. Građani se pozivaju na maksimalan oprez zbog opasnosti po bezbednost ljudi i imovine. Blic OK radio RINA Telegraf Insajder Mondo PP media Nedeljnik Stav.life Dnevnik Morava info Telegraf Mondo B92 Mondo Telegraf

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