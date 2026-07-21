Austrian post preuzima D Express: Postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte

Nedeljnik pre 1 dan
Austrian post preuzima D Express: Postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte

D Express danas je saopštila da je postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte (Austrian post) o preuzimanju kompanije D Express.

D Express i City Express, kompanija u stopostotnom vlasništvu Austrijske pošte, biće spojeni u jedinstvenu kompaniju, čime će nastati jedan od vodećih operatera na tržištu poštanskih i paketnih usluga u Srbiji. Austrijska pošta preuzima 100 odsto kompanije D Express. U okviru transakcije prenose se zaposleni, ugovori sa klijentima i infrastruktura, uključujući logistički centar u Beogradu, 27 distributivnih centara, 45 paket shop-ova i više od 300 paketomata za
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