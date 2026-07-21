RHMZ: Oluja se u narednim satima seli na jugoistok preko Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Nedeljnik pre 50 minuta
RHMZ: Oluja se u narednim satima seli na jugoistok preko Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Oblačnost sa pljuskovima, grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnog vetra sa područja Kosova i Metohije u naredna 3 časa širiće se dalje na jugoistok preko Jablaničkog i Pčinjskog okruga, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Očekuju se intenzivni pljuskovi, lokalno grad i olujni vetar. U toku večeri i noći nastavak grmljavinske aktivnosti – sistemi sa Jadrana i iz BiH u serijama će se premeštati preko našeg područja, a oblast sa najvećim rizikom od jakih nepogoda (u skladu sa upozorenjem od jutros) biće jugozapadna, južna i jugoistočna Srbija. Oluja koja je sa teritorije BiH zahvatila Zlatiborski okrug širila se preko Moravičkog i Raškog okruga ka Kosovu i Metohiji. „Istovremeno,
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