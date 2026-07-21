SRCE: Pokretanjem platforme za prijave, Vučić preuzeo uloge policije, tužilaštva i pravosuđa

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je pokretanjem portala za prijavu bahatog ponašanja javnih funkcionera, korupcije i zloupotreba, predsednik Srbije Aleksandar Vučić „direktno preuzeo uloge policije, tužilaštva i pravosudnih organa“.

U saopštenju su ocenili da Vučićeve tvrdnje o hiljadama prijava građana putem te platforme, predstavljaju „svesno zamajavanje naroda kako bi se skrenula pažnja sa činjenice da je država okupirana organizovanim kriminalom i korupcijom“. „Svođenje funkcije šefa države na nivo komunalnog inspektora, koji rešava uzgoj svinja u stambenoj zgradi Borči ili asfaltiranje lokalnih puteva oko Kragujevca, samo je Vučićev paravan kako bi stvarni nosioci visoke korupcije i