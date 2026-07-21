(Foto) Rušenje 11 vikendica na obali Gazivoda u vlasništvu Srba, Kosovska policija na terenu

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Foto) Rušenje 11 vikendica na obali Gazivoda u vlasništvu Srba, Kosovska policija na terenu

Kompanija Ibar - Lepenac počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. "Reč je o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koja gazi i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod kao i novom eskalatornom potezu
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