Pala fasada zgrade, krov oštetio nekoliko vozila: Snažno nevreme u Pljevljima i Beranama

Snažno nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom pogodilo je delove Crne Gore, a u Pljevljima je pala fasada sa višespratnice, dok je u Beranama krov sa poslovnog objekta oštetio nekoliko vozila.

Nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom izazvalo je probleme u Pljevljima i Beranama, gde je pričinjena materijalna šteta na objektima i vozilima, prenosi RTCG. U centru Pljevalja, sa istočne strane višespratnice u Ulici kralja Petra Prvog, pao je deo fasade. Niko nije povređen, ali su oštećena dva parkirana automobila. Prema rečima okupljenih građana, fasada na ovoj zgradi rađena je među prvima u Pljevljima, pre više od 20 godina. Iz Opštine su naveli da je