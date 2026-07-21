Pala fasada zgrade, krov oštetio nekoliko vozila: Snažno nevreme u Pljevljima i Beranama

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Pala fasada zgrade, krov oštetio nekoliko vozila: Snažno nevreme u Pljevljima i Beranama

Snažno nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom pogodilo je delove Crne Gore, a u Pljevljima je pala fasada sa višespratnice, dok je u Beranama krov sa poslovnog objekta oštetio nekoliko vozila.

Nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom izazvalo je probleme u Pljevljima i Beranama, gde je pričinjena materijalna šteta na objektima i vozilima, prenosi RTCG. U centru Pljevalja, sa istočne strane višespratnice u Ulici kralja Petra Prvog, pao je deo fasade. Niko nije povređen, ali su oštećena dva parkirana automobila. Prema rečima okupljenih građana, fasada na ovoj zgradi rađena je među prvima u Pljevljima, pre više od 20 godina. Iz Opštine su naveli da je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Nevreme napravilo haos u Pljevljima: Pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila VIDEO

Nevreme napravilo haos u Pljevljima: Pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila VIDEO

B92 pre 23 minuta
Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

RTV pre 1 sat
Grad lomio šoferšajbne, vetar čupao fasade: Snažno nevreme protutnjalo severom Crne Gore

Grad lomio šoferšajbne, vetar čupao fasade: Snažno nevreme protutnjalo severom Crne Gore

Nova pre 1 sat
(VIDEO) Veliko nevreme u Pljevljima: Olujni vetar obarao drveće i delove fasada

(VIDEO) Veliko nevreme u Pljevljima: Olujni vetar obarao drveće i delove fasada

N1 Info pre 1 sat
(Video) Vetar lomio grane i drveće, leteli krovovi: Stravične scene oluje u Makedoniji: Voda probila u Međunarodni aerodrom u…

(Video) Vetar lomio grane i drveće, leteli krovovi: Stravične scene oluje u Makedoniji: Voda probila u Međunarodni aerodrom u Skoplju

Blic pre 1 sat
Snažno nevreme u Pljevljima: Padala stabla i fasade sa zgrada, grad lomio stakla na automobilima

Snažno nevreme u Pljevljima: Padala stabla i fasade sa zgrada, grad lomio stakla na automobilima

Euronews pre 1 sat
Voda probila krov aerodroma, vetar lomio grane i drveće Apokaliptične scene u Severnoj Makedoniji! Stravično nevreme pogodilo…

Voda probila krov aerodroma, vetar lomio grane i drveće Apokaliptične scene u Severnoj Makedoniji! Stravično nevreme pogodilo Skoplje (video)

Kurir pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Regioni, najnovije vesti »

"Ova vlast je za našu poljoprivredu daleko opasnija od afričke kuge svinja": Ko je odgovoran za brzo širenje zaraze?

"Ova vlast je za našu poljoprivredu daleko opasnija od afričke kuge svinja": Ko je odgovoran za brzo širenje zaraze?

N1 Info pre 43 minuta
Vozača Hitne pomoći iz Vranja pokosio kamion dok je izlazio iz saniteta: Prevozili dete za UKC Niš

Vozača Hitne pomoći iz Vranja pokosio kamion dok je izlazio iz saniteta: Prevozili dete za UKC Niš

Nova pre 18 minuta
Pavlović: Voda u Nišu je ispravna, dezinformacije stvaraju nepotrebnu paniku

Pavlović: Voda u Nišu je ispravna, dezinformacije stvaraju nepotrebnu paniku

Glas juga pre 49 minuta
Nakon letovanja u Grčkoj deca iz hraniteljskih porodica na prijemu kod gradonačelnika

Nakon letovanja u Grčkoj deca iz hraniteljskih porodica na prijemu kod gradonačelnika

Stav.life pre 23 minuta
Ministarka Paunović: Za izgradnju dečjeg igrališta u Vlasotincu 11 miliona dinara

Ministarka Paunović: Za izgradnju dečjeg igrališta u Vlasotincu 11 miliona dinara

Stav.life pre 38 minuta