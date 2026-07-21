EU o razrešenju srpskih tužioca na KiM: To je nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

Evropska unija zabrinuta je zbog odluke Tužilačkog saveta u Prištini (TSK) da prihvati ostavke srpskih tužioca, koje su već povučene i današnje odluke vršioca dužnosti predsednika prištinskih institucija kojom se ostavke usvajaju, jer je to, kako je istaknuto, nespojivo sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava na KiM, izjavio je danas portparol Evropsle komisije. U saopštenju se pozivaju sve relevantne institucije da se suzdrže od akcija