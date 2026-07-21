EU o razrešenju srpskih tužioca na KiM: To je nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
EU o razrešenju srpskih tužioca na KiM: To je nespojivo sa zakonom i vladavinom prava
Evropska unija zabrinuta je zbog odluke Tužilačkog saveta u Prištini (TSK) da prihvati ostavke srpskih tužioca, koje su već povučene i današnje odluke vršioca dužnosti predsednika prištinskih institucija kojom se ostavke usvajaju, jer je to, kako je istaknuto, nespojivo sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava na KiM, izjavio je danas portparol Evropsle komisije. U saopštenju se pozivaju sve relevantne institucije da se suzdrže od akcija
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Serbian News Media pre 1 sat
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Radio 021 pre 1 sat
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Nedeljnik pre 51 minuta
Evropska služba za spoljne poslove: Reintegracija Srba u kosovsko pravosuđe mora biti u skladu sa sporazumima

Evropska služba za spoljne poslove: Reintegracija Srba u kosovsko pravosuđe mora biti u skladu sa sporazumima

Insajder pre 1 sat
Hadžiju potpisala ukaz o razrešenju srpskih tužilaca koji su podneli ostavke 2022; EU: To je nespojivo sa zakonom i vladavinom…

Hadžiju potpisala ukaz o razrešenju srpskih tužilaca koji su podneli ostavke 2022; EU: To je nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

RTV pre 2 sata
EU: Odluka o razrešenju srpskih tužilaca deluje nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

EU: Odluka o razrešenju srpskih tužilaca deluje nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

B92 pre 1 sat
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaEUPrištinatužioci

Balkan, najnovije vesti »

Dramatične scene na Jadranu, meteocunami naleteo u nekoliko minuta! More podivljalo na Hvaru, voda porasla za 1,5 metara…

Dramatične scene na Jadranu, meteocunami naleteo u nekoliko minuta! More podivljalo na Hvaru, voda porasla za 1,5 metara, izdat crveni meteoalarm! (video)

Kurir pre 11 minuta
Apokalipsa u Skoplju: Najgore nevreme u poslednjih nekoliko godina, orkanski vetar rušio sve pred sobom (video)

Apokalipsa u Skoplju: Najgore nevreme u poslednjih nekoliko godina, orkanski vetar rušio sve pred sobom (video)

Večernje novosti pre 11 minuta
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Serbian News Media pre 1 sat
Šoć o izmenama Ustava: Crna Gora neće dobiti nezavisnije pravosuđe, pravi se kult od tužilaca

Šoć o izmenama Ustava: Crna Gora neće dobiti nezavisnije pravosuđe, pravi se kult od tužilaca

Newsmax Balkans pre 26 minuta
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Radio 021 pre 1 sat