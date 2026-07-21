RHMZ upozorava na nevreme: Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, evo gde će biti najkritičnije

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije.

Danas posle podne, uveče i u toku noći biće nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama, jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, naročito izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i