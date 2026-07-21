RHMZ upozorava na nevreme: Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, evo gde će biti najkritičnije

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
RHMZ upozorava na nevreme: Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, evo gde će biti najkritičnije

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije.

Danas posle podne, uveče i u toku noći biće nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama, jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, naročito izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Prognoza za utorak, 21. jul: Danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

Prognoza za utorak, 21. jul: Danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

Serbian News Media pre 9 minuta
Upozorenje RHMZ: Grmljavinske nepogode tokom popodneva i noći, očekuje se i grad

Upozorenje RHMZ: Grmljavinske nepogode tokom popodneva i noći, očekuje se i grad

Newsmax Balkans pre 59 minuta
RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode: Mogući grad i olujni vetar

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode: Mogući grad i olujni vetar

Insajder pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode za područje zapadne, jugozapadne i južne Srbije

RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode za područje zapadne, jugozapadne i južne Srbije

RTV pre 1 sat
Promenljiv letnji dan, na snazi upozorenje na grmljavinske nepogode

Promenljiv letnji dan, na snazi upozorenje na grmljavinske nepogode

Šabačke novosti pre 2 sata
Sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena

Sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena

Glas Zaječara pre 1 sat
Sunce i oblaci, a olujno nevreme i grad se očekuje u ovim delovima Srbije: Temperatura pada, a evo šta kažu meteorolozi za…

Sunce i oblaci, a olujno nevreme i grad se očekuje u ovim delovima Srbije: Temperatura pada, a evo šta kažu meteorolozi za avgust

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Prognoza za utorak, 21. jul: Danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

Prognoza za utorak, 21. jul: Danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

Serbian News Media pre 9 minuta
Furškogorska ulica u Sremskoj Kamenici bez vode do 15 sati

Furškogorska ulica u Sremskoj Kamenici bez vode do 15 sati

RTV pre 9 minuta
Pokret Marš sa Drine najavio tužbu protiv Evropske komisije zbog projekta Jadar

Pokret Marš sa Drine najavio tužbu protiv Evropske komisije zbog projekta Jadar

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Deo Sremske Kamenice bez vode zbog havarije

Deo Sremske Kamenice bez vode zbog havarije

Radio 021 pre 9 minuta
Divljao po Pančevu pijan i drogiran: Policija na BMW-u presrela mladića (29), a poruka MUP-a ledi krv u žilama

Divljao po Pančevu pijan i drogiran: Policija na BMW-u presrela mladića (29), a poruka MUP-a ledi krv u žilama

Telegraf pre 9 minuta