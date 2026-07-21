Zakazana sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije za 27. jul

Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak, 27. jul, piše Blic.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi. Prema zakonu, dok se sednica Skupštine