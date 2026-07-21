Zakazana sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije za 27. jul

NIN pre 2 sata  |  Blic
Zakazana sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije za 27. jul

Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak, 27. jul, piše Blic.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi. Prema zakonu, dok se sednica Skupštine
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

"Da li je opet holidej u pitanju, ne znam!" Jovanov o sednici na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi: "Jedini način da…

"Da li je opet holidej u pitanju, ne znam!" Jovanov o sednici na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi: "Jedini način da se održi bio da se utvrdi kada će blagoizvoleti da budu tu oni koji su je tražili"

Blic pre 1 sat
"Nova" piše: Higijenski proizvodi u Nemačkoj tri puta jeftiniji nego u Srbiji

"Nova" piše: Higijenski proizvodi u Nemačkoj tri puta jeftiniji nego u Srbiji

Nova pre 1 sat
Opozicija tvrdi da nema zvaničnu potvrdu o sednici za izglasavanje nepoverenja Vladi

Opozicija tvrdi da nema zvaničnu potvrdu o sednici za izglasavanje nepoverenja Vladi

N1 Info pre 4 sati
Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Serbian News Media pre 4 sati
Sednica o nepoverenju Vladi Srbije zakazana za ponedeljak

Sednica o nepoverenju Vladi Srbije zakazana za ponedeljak

Sputnik pre 4 sati
Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Nova ekonomija pre 4 sati
Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMinistar kulturesednica

Politika, najnovije vesti »

Da li bi i u Srbiji nestranačka ličnost odbila kandidaturu za predsednika, kao Polgar u Mađarskoj?

Da li bi i u Srbiji nestranačka ličnost odbila kandidaturu za predsednika, kao Polgar u Mađarskoj?

Danas pre 1 sat
Mojsilović u patroli VS i KFOR-a duž administrativne linije

Mojsilović u patroli VS i KFOR-a duž administrativne linije

Danas pre 41 minuta
„Zašto Poverenik nije obrazložio zbog čega je deljenje slike ratnog zločinca govor mržnje?“: Antonijević preporučio Šapiću da…

„Zašto Poverenik nije obrazložio zbog čega je deljenje slike ratnog zločinca govor mržnje?“: Antonijević preporučio Šapiću da ne zove Ratka Mladića herojem

Danas pre 2 sata
Opozicioni poslanici nemaju potvrdu o održavanju sednice o nepoverenju Vladi

Opozicioni poslanici nemaju potvrdu o održavanju sednice o nepoverenju Vladi

Danas pre 4 sati
„Puno je tih i takvih ‘fiktivnih’ slučajeva na Kosovu”: O vesti da je ministarka Paunović primala platu za firmu koja godinama…

„Puno je tih i takvih ‘fiktivnih’ slučajeva na Kosovu”: O vesti da je ministarka Paunović primala platu za firmu koja godinama ne postoji

Danas pre 4 sati