Danas vojni avioni nad Beogradom povodom svečane promocije najmlađih oficira
Nova pre 57 minuta
Vazduhoplovi Vojske Srbije (VS) nadletaće Beograd od danas pa do 25. jula zbog uvežbavanja za svečanost koja se u subotu održava u kasarni na Banjici, gde je planirana promocije najmlađih oficira.U prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MO).
Najboljim kadetima biće uručene oficirske sablje sa posvetom. Kako je navedeno, program svečanosti u kasarni "General Jovan Mišković", uveličaće naleti vazduhoplova VS, nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.