Mališana iz vode izvukao posetilac? Žena u akva-park u Smederevu dovela sedmoro dece, među njima i dete svoje drugarice koje se utopilo

Nova pre 45 minuta
Mališana iz vode izvukao posetilac? Žena u akva-park u Smederevu dovela sedmoro dece, među njima i dete svoje drugarice koje…

Četvorogodišnji dečak udavio se u ponedeljak u akva-parku "Jugovo" u Smederevu, nakon što je žena dovela sedmoro dece, među kojima i dečaka koji se utopio,a koji je sin njene drugarice.

Četvorogodišnjeg dečaka koji se juče utopio u akva-parku "Juovo" kod Smedereva, iz bazena je izvukao jedan od posetilaca, nezvanično saznaje portal Nova.rs. On je primetio da dete pluta i izvukao ga je iz bazena. "Dete je izvukao čovek koji je bio gost, nije bilo spasilaca. Okupljeni su pokušali da ožive dete, neko je rekao da se ne oseti puls. Kada je dola Hitna pomoć, dečaka su uneli u ambulantna kola, ali ni oni nisu uspeli da ga povrate. Ne zna se tačno ni ko
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Akvapark u Smederevu u kom se utopio dečak ne radi do daljeg, zaposleni daju izjave policiji: Naložena obdukcija tela

Akvapark u Smederevu u kom se utopio dečak ne radi do daljeg, zaposleni daju izjave policiji: Naložena obdukcija tela

Newsmax Balkans pre 1 sat
"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene…

"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene

Kurir pre 1 sat
Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

Euronews pre 2 sata
Oglasilo se VJT u Smederevu nakon utapanja četvorogodišnjeg deteta u akva-parku: Pokrenuta istraga, naložena obdukcija

Oglasilo se VJT u Smederevu nakon utapanja četvorogodišnjeg deteta u akva-parku: Pokrenuta istraga, naložena obdukcija

Nova pre 2 sata
Majka bila u akva-parku sa šestoro dece, odjednom se čuo vrisak: Otkrivamo potresne detalje utapanja dečaka kod Smedereva

Majka bila u akva-parku sa šestoro dece, odjednom se čuo vrisak: Otkrivamo potresne detalje utapanja dečaka kod Smedereva

Kurir pre 2 sata
Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

Insajder pre 3 sata
Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Smederevo

Zabava, najnovije vesti »

Mališana iz vode izvukao posetilac? Žena u akva-park u Smederevu dovela sedmoro dece, među njima i dete svoje drugarice koje…

Mališana iz vode izvukao posetilac? Žena u akva-park u Smederevu dovela sedmoro dece, među njima i dete svoje drugarice koje se utopilo

Nova pre 45 minuta
Oglasila se Anastasija Ražnatović 5 dana nakon porođaja. Cecina ćerka držala trudnoću u tajnosti, sad poslala moćnu poruku…

Oglasila se Anastasija Ražnatović 5 dana nakon porođaja. Cecina ćerka držala trudnoću u tajnosti, sad poslala moćnu poruku

Blic pre 21 minuta
Anastasija se oglasila prvi put nakon što je postala mama! Emotivna objava naslednice Cece Ražnatović raznežila pratioce…

Anastasija se oglasila prvi put nakon što je postala mama! Emotivna objava naslednice Cece Ražnatović raznežila pratioce, jedna rečenica odjeknula mrežama

Kurir pre 1 minut
Dosta je bilo maženja sa sestrićem: Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje u Beograd, isplivao snimak zbog čega

Dosta je bilo maženja sa sestrićem: Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje u Beograd, isplivao snimak zbog čega

Blic pre 45 minuta
Plansko isključenje struje za 22.07.2026.

Plansko isključenje struje za 22.07.2026.

Glas Zaječara pre 15 minuta