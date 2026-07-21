Mališana iz vode izvukao posetilac? Žena u akva-park u Smederevu dovela sedmoro dece, među njima i dete svoje drugarice koje se utopilo

Četvorogodišnji dečak udavio se u ponedeljak u akva-parku "Jugovo" u Smederevu, nakon što je žena dovela sedmoro dece, među kojima i dečaka koji se utopio,a koji je sin njene drugarice.

Četvorogodišnjeg dečaka koji se juče utopio u akva-parku "Juovo" kod Smedereva, iz bazena je izvukao jedan od posetilaca, nezvanično saznaje portal Nova.rs. On je primetio da dete pluta i izvukao ga je iz bazena. "Dete je izvukao čovek koji je bio gost, nije bilo spasilaca. Okupljeni su pokušali da ožive dete, neko je rekao da se ne oseti puls. Kada je dola Hitna pomoć, dečaka su uneli u ambulantna kola, ali ni oni nisu uspeli da ga povrate. Ne zna se tačno ni ko