Pokret Marš sa Drine najavio tužbu protiv Evropske komisije zbog projekta Jadar

Pokret Marš sa Drine najavio je danas da će sa evropskim organizacijama tužiti Evropsku komisiju pred Sudom pravde Evropske unije (EU), nakon što je odbila Zahtev za internu reviziju kojim je osporen status projekta Jadar kao strateškog projekta.

"Ovo nije simboličan potez. Reč je o direktnom pravnom osporavanju odluke EU koja rizikuje da evropsku zelenu tranziciju pretvori u bolje upakovanu verziju globalnog resursnog kolonijalizma, model u kojem se ekološko pravo, ljudska prava i demokratski pristanak žrtvuju u ime 'strateških interesa'", navedeno je u saopštenju pokreta. Akrivistkinja Bojana Novaković ocenila je da da se globalna trka za kritičnim sirovinama zaoštrava, a pristup mineralnim resursima se