Direktor FBI Kaš Patel planira posetu Rusiji sredinom oktobra

Politika pre 1 sat
Direktor FBI Kaš Patel planira posetu Rusiji sredinom oktobra

Za sada nije poznato da li će se direktor FBI sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom

VAŠINGTON – Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel planira da poseti Rusiju sredinom oktobra, gde bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu, izjavili su danas za Politiko američki zvaničnici i izvori upoznat sa planovima putovanja. Prema navodima američkog zvaničnika upoznatog sa planom, Patel bi u Rusiji trebalo da boravi 14. i 15. oktobra, najpre u Moskvi, a potom u Sankt Peterburgu. Njegov domaćin, prema pisanju američkog portala,
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