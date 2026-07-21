FIFA pokreće istragu protiv Argentinaca zbog tuče posle finala Mundijala

Nekim argentinskim fudbalerima preti suspenzija, a Fudbalskom savezu Argentine novčana kazna. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Argentinski fudbaler Leandro Paredes napao je španskog igrača Erika Garsiju posle finala Svetskog prvenstva Argentina će se suočiti sa istragom o ružnim scenama na kraju finala Svetskog fudbalskom prvenstva protiv Španije, potvrdila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA). Disciplinski odbor FIFA imenovao je disciplinskog i etičkog tužioca da proceni šta se dogodilo posle poslednjeg sudijskog zvižduka na stadionu MetLajf u Njujorku/Nju Džerziju