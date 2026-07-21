RHMZ: Krupan grad i orkanski naleti vetra mogući na jugu Srbije

Radio 021 pre 47 minuta  |  021.rs
RHMZ: Krupan grad i orkanski naleti vetra mogući na jugu Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na nevreme. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Navode da se olujni sistemi, za koje se očekuje da večeras zahvate južne, jugoistočne i jugozapadne delove zemlje, mogu brzo intenzivirati usloviti pojavu grada, na nekim mestima i većeg od pet centimetara i udare vetra orkanske jačine koji mogu pričiniti značajnu materijalnu štetu. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji
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