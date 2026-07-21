Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Radio sto plus pre 16 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić je dodao da Srbija neguje dobre odnose sa najvećim svetskim silama i da je uspela da se ne prikloni principu “ko nije sa nama, taj je protiv nas”.

Ukazao je da je takva “multivektorska politika, na bazi samostalnosti, suverenosti i vojne neutralnosti, najispravniji kurs zemlje” ali i ponovio da je “strateško opredeljenje Srbije punopravno članstvo u EU”, kao i da se “snažno zalaže za jačanje stabilnosti i saradnje u regionu, uz prevazilaženje otvorenih pitanja iz prošlosti koja i danas opterećuju međusobne odnose”. Govoreći o strateškom dijalogu sa SAD Đurić je rekao da to “predstavlja početak nove ere u
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Insajder pre 31 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Beta pre 41 minuta
Marko Đurić o svom susretu sa Markom Rubiom: Najznačajniji istorijski događaj između Srbije i SAD prethodnih decenija

Marko Đurić o svom susretu sa Markom Rubiom: Najznačajniji istorijski događaj između Srbije i SAD prethodnih decenija

Danas pre 26 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Serbian News Media pre 41 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Pravo u centar pre 41 minuta
Đurić: Srbija vodi izbalansiranu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

Đurić: Srbija vodi izbalansiranu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

Euronews pre 1 sat
Đurić: Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

Đurić: Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EU

Politika, najnovije vesti »

Bez novog klastera za Srbiju do kraja leta

Bez novog klastera za Srbiju do kraja leta

Savremena politika pre 6 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Insajder pre 31 minuta
Na jezeru Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

Na jezeru Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

RTV pre 16 minuta
Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Nemačke Anku Konrad

Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Nemačke Anku Konrad

RTV pre 36 minuta
Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Beta pre 41 minuta