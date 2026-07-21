Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Đurić je dodao da Srbija neguje dobre odnose sa najvećim svetskim silama i da je uspela da se ne prikloni principu “ko nije sa nama, taj je protiv nas”.

Ukazao je da je takva “multivektorska politika, na bazi samostalnosti, suverenosti i vojne neutralnosti, najispravniji kurs zemlje” ali i ponovio da je “strateško opredeljenje Srbije punopravno članstvo u EU”, kao i da se “snažno zalaže za jačanje stabilnosti i saradnje u regionu, uz prevazilaženje otvorenih pitanja iz prošlosti koja i danas opterećuju međusobne odnose”. Govoreći o strateškom dijalogu sa SAD Đurić je rekao da to “predstavlja početak nove ere u