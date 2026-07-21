Nastavak masovnih napada dronovima, na udaru veliki gradovi u Rusiji i Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1609. dan. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izveštava o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su ruske snage vođenim avio-bombama pogodile Zaporožje i Pavlograd, gde je, prema lokalnim zvaničnicima, poginulo više osoba, a više od deset je povređeno. U Odesi su nastavljeni napadi, dok su ukrajinske vlasti navele da je broj poginulih u raketnom napadu na teretni brod u Crnom moru porastao na deset. S druge strane, ruske vlasti tvrde da je Ukrajina izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskovsku oblast od početka rata.