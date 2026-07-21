Oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

U prvom delu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U glavnom gradu i sunce i oblaci, moguć pljusak. Temperatura do 29 stepeni.

U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noći ka sredi u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33. U Beogradu promenljivo oblačno vreme