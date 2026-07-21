Oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

RTS pre 1 sat
Oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

U prvom delu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U glavnom gradu i sunce i oblaci, moguć pljusak. Temperatura do 29 stepeni.

U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noći ka sredi u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33. U Beogradu promenljivo oblačno vreme
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vreme u Srbiji: Promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu, temperatura do 33 stepena

Vreme u Srbiji: Promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu, temperatura do 33 stepena

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Danas oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Danas oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

RTV pre 1 sat
I danas će pucati gromovi i padati kiša, evo i kada: Temperatura do 33

I danas će pucati gromovi i padati kiša, evo i kada: Temperatura do 33

Telegraf pre 1 sat
U Srbiji danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

U Srbiji danas nestabilno vreme uz kišu posle podne, temperatura do 33 stepena

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

Vreme u Srbiji: Promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu, temperatura do 33 stepena

Vreme u Srbiji: Promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu, temperatura do 33 stepena

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Danas u Novom Sadu moguća kiša

Danas u Novom Sadu moguća kiša

Radio 021 pre 4 minuta
AMSS: Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do tri sata

AMSS: Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do tri sata

RTV pre 45 minuta
Oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

RTS pre 1 sat
Danas oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Danas oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

RTV pre 1 sat