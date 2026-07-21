Okončana blokada – nađeno privremeno rešenje za meštane Neština i Vizića, čeka se bilateralni sporazum Srbije i Hrvatske…

Posle sedam dana protesta, juče kasno popodne prekinuta je blokada graničnog prelaza Neštin između Srbije i Hrvatske. Meštani Neština i Vizića prihvatili su privremeni dogovor koji će im omogućiti da narednih godinu dana, uz posebne nacionalne olakšice predviđene evropskim pravilima, koriste najkraći put preko Hrvatske do centra svoje opštine - Bačke Palanke.

Do protesta je došlo nakon početka primene evropskog Sistema evidencije ulaska i izlaska (EES) koji je otvorio neočekivan problem za stanovnike ovih pograničnih sela – zbog ograničenog broja ulazaka u Evropsku uniju nisu mogli najkraćim putem da odu u Bačku Palanku, gde se školuju, rade i leče. Zoran Milanov, član Saveta mesne zajednice Bačke Palanke, rekao je za RTS da je juče počela primena privremenih mera do sklapanja bilateralnog sporazuma između Srbije i