Malo je klubova u Evropi koji su za tako kratko vreme prošli put od finansijskog kraha do kvalifikacija za Ligu šampiona kao Larn. Rival Crvene zvezde nosi sa sobom priču o bankrotu, kontroverzama i lokalnom milijarderu koji je preporodio klub, ali i neobičnom detalju – fudbalerki ženskog tima koja je zaposlena kao čuvar u zatvoru. Hvalospeve o srpskom šampionu pišu i severnoirski mediji.

Severnoirski klub, koji će prvi put u svojoj istoriji ugostiti nekadašnjeg prvaka Evrope u kvalifikacijama za Ligu šampiona večeras od 21 čas, za samo nekoliko godina prošao je put od finansijskih problema i gotovo praznih tribina do evropske scene. Severnoirski mediji ovih dana sa ponosom podsećaju na taj uspon, ali i na brojne neobične i kontroverzne događaje koji su obeležili istoriju kluba, dok Crvenu zvezdu opisuju kao "evropskog velikana" i najglamuroznijeg