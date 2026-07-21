Sukobi na protestima u Nju Delhiju – desetine hiljada demonstranata traže ostavku ministra prosvete

RTS pre 19 minuta
Sukobi na protestima u Nju Delhiju – desetine hiljada demonstranata traže ostavku ministra prosvete

Više hiljada pristalica omladinskog pokreta Partija naroda Bubašvaba, koji zahteva reforme obrazovnog sistema i više mogućnosti za zapošljavanje mladih, sukobilo se sa policijom u centru Nju Delhija u ponedeljak nakon što su, uprkos zabrani, pokušali da krenu ka parlamentu i zatraže ostavku ministra prosvete Indije. Naziv pokreta potiče od izjave predsednika Vrhovnog suda Indije, koji je tokom jednog sudskog ročišta izazvao kritike nakon što je delove nezaposlene omladine uporedio sa "bubašvabama".

Policija je upotrebila suzavac i palice kako bi rasterala okupljene demonstrante kod centralnog dela Nju Delhija. Više učesnika protesta izjavilo je da je povređeno tokom intervencije policije, dok se policija za sada nije oglasila povodom tih tvrdnji, a mediji su preneli da su pojedini demonstranti bacali kamenice. Protestni marš usledio je nakon višenedeljnih demonstracija zbog navodnog curenja ispitnih pitanja i optužbi da se indijski obrazovni sistem suočava sa
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