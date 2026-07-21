Tramp: Vrlo brzo ćemo gađati iranski podzemni nuklearni kompleks; IRGC: Ni kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz

RTS pre 25 minuta
Tramp: Vrlo brzo ćemo gađati iranski podzemni nuklearni kompleks; IRGC: Ni kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz

Jemenski Huti, koje podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati "legitimne mete". Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, poručuje američki predsednik Donald Tramp. Zapretio je i da će SAD uskoro gađati iranski kompleks Pikeks Mauntin. Sa druge strane, Iranska Revolucionarna garda saopštila je da su dva broda koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz zahvaćena "velikim požarima" nakon eksplozija.

Rojters: Azijske rafinerije preusmeravaju isporuke saudijske nafte preko Sueckog kanala Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka sirove nafte iz saudijske luke Dženbu preko Sueckog kanala, nakon što su jemenski Huti zapretili napadima na brodove koji koriste saudijske luke na Crvenom moru, što dodatno povećava zabrinutost za stabilnost globalnog snabdevanja energentima. Prema navodima trgovaca i izvora iz naftne industrije, pojedini tankeri koji su
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